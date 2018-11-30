اللجنة الأولمبية تجمد خططا لإقامة مسابقة للملاكمة بـ "ألعاب طوكيو"

قالت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة، إنها جمدت خططا لاقامة مسابقة للملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 وفتحت تحقيقا في أنشطة الاتحاد الدولي للملاكمة.



وأضافت في بيان انها اتخذت هذا القرار بعدما قدم الاتحاد الدولي للملاكمة تقريرا إلى اللجنة يستعرض فيه الجهود التي قام بها لحل مشاكل مالية وأخرى تتعلق بالحوكمة ومكافحة المنشطات والنزاهة

الرياضية.



وكانت اللجنة الأولمبية منحت الاتحاد الدولي للملاكمة مهمة لحل هذه المشاكل أو مواجهة الاستبعاد من أولمبياد طوكيو.



وقالت اللجنة إنها "بدأت اجراءات قد تقود إلى سحب الاعتراف بالاتحاد الدولي للملاكمة" لكنها عبرت عن أملها في استمرار الملاكمة ضمن البرنامج الأولمبي.



وأضافت "المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية يبذل كل ما في وسعه لحماية الرياضيين وضمان إقامة مسابقة للملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 بغض النظر عن هذه الاجراءات".



وقال المجلس إنه جمد عملية التخطيط لمسابقة الملاكمة في ألعاب طوكيو على أن يسري القرار فورا مع تعليق التعاون بين الاتحاد الدولي للملاكمة واللجنة المنظمة لأولمبياد 2020.



وقال كيت مكونيل المدير الرياضي في اللجنة الأولمبية الدولية في طوكيو اليوم الجمعة "سيشمل القرار تجميد عمليات بيع أي تذاكر لمسابقات الملاكمة أو المصادقة على نظم التأهل".



كما منعت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من استخدام أي شعار أو علامة أولمبية من بينها الحلقات الأولمبية وشعار دورة طوكيو 2020 في أي انشطة ترويجية.



ولم تحدد اللجنة الأولمبية الدولية إطارا زمنيا لأي قرارات أخرى قد تتخذها.



لكن أي قرار بسحب الاعتراف من اتحاد دولي يتعين أن يتم اتخاذه خلال اجتماع للجنة الأولمبية، والاجتماع المقبل في يونيو 2019.



وقال "مكونيل" إن الاتحاد الدولي للملاكمة حصل على ما يكفي من وقت للرد على المخاوف التي أبدتها اللجنة الأولمبية.



وقال "الوقت الذي منحناه منذ إثارة هذه القضايا لم يكن قصيرا، "هذه الأسئلة طرحت على مدار عام 2018 بأكمله وغدا يبدأ شهر ديسمبر".



وقالت ماسا تاكايا المتحدثة باسم اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إن المنظمين يرغبون في التعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية للتعامل مع أي تداعيات لهذا القرار.



وظهرت الملاكمة في كل نسخ الألعاب الصيفية منذ 1904 باستثناء مرة واحدة وكان محمد علي وجورج فورمان وانطوني جوشوا من بين اساطير فازوا بميداليات ذهبية قبل التحول لملاكمة المحترفين.