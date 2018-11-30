سجن القناطر للنساء يستقبل 7 أطفال لزيارة أمهاتهم

استقبل سجن القناطر للنساء 7 أطفال مودعين بعدد من دور الرعاية؛ لزيارة أمهاتهم المسجونات المودعات بالسجن.



يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لانخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة، وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعي للنزلاء داخل محبسهم.



ووافق قطاع مصلحة السجون على زيارة عدد 7 أطفال مودعين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية الخارجية لأمهاتهم المسجونات المودعات بسجن القناطر للنساء، حيث قامت الأخصائيات الاجتماعيات بالسجن باصطحاب الأطفال من دور الرعاية المودعين بها إلى السجن لزيارة أمهاتهم.