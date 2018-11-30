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اقتصاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:41 م

"المالية" تثبت سعر الدولار الجمركى فى ديسمبر عند 16 جنيهًا

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
dostor.org/2416968

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند معدلاته الحالية، 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.

وأضاف أن السلع غير الضرورية والترفيهية ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى، مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وغيرها، حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى، مثل سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات والتكاتك، بدءًا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31-12-2018.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى، بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

وأكد الوزير أنه تسهيلًا للمواقع الجمركية، سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركى محددًا ومستقرًا.

وأوضح "معيط" أن سعر الدولار الجمركى الجديد، والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، يسهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيهًا).

وأضاف الوزير أنه تتم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيهًا).

يذكر أن الوزارة أعلنت، فى أول نوفمبر 2018، استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا حتى 30-11-2018.

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