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عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:40 م

"سترات فرنسا الصفراء" تنتقل من باريس لبروكسل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هالة أمين
dostor.org/2416966

اندلعت، اليوم الجمعة، احتجاجات لحركة "السترات الصفراء" في بلجيكا، واستخدمت الشرطة البلجيكية خراطيم المياه ضد المحتجين في بروكسل.

وحسب صحيفة "بروكسل تايمز"، فقد تجمع المتظاهرون في بلجيكا، يرتدون "السترات الصفراء" التي أصبحت رمزا للاحتجاجات في فرنسا، بالقرب من المنطقة التي يوجد مقر الحكومة والبرلمان البلجيكيين فيها.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق أعمال الشغب التي اندلعت في بلجيكا، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت تقارير أن مجموعات من المتظاهرين "السترات الصفراء"، احتجاجا على ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، قد عطلوا بالفعل حركة المرور في بروكسل.

وتراقب قوات إنفاذ القانون المحلي الوضع، وانتشرت شاحنات لقوات الشرطة بالقرب من موقع الاضطرابات، كما تم إغلاق الطرق بالقرب من مدينة شارلروا، على بعد 60 كيلومترا جنوب بروكسل، ورد رئيس الوزراء شارل ميشيل على الاحتجاجات بقوله إنه يريد التفاوض مع قادة حركة الاحتجاج.

وحسب الصحيفة، فقد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أحد منظمي المظاهرة أن تنظيم المظاهرات كان بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تفوق الرواتب، وارتفاع سعر وقود الديزل على وجه الخصوص.

وقد بدأت الحركة في فرنسا، وتم انتقالها أولًا في والونيا، وانتقلت الآن إلى بروكسل.

وكان من المقرر أن يتجمع المحتجون في حديقة سينكوانتينا، في الساعة الواحدة ظهرا، قبل أن يمروا عبر شارع شومان إلى شارع دي لا لوي، ليصلوا في نهاية المطاف إلى المنطقة المحمية حول البرلمان البلجيكي، ومكاتب الوزراء، بما في ذلك مقر رئيس الوزراء، وهو منطقة لا يسمح فيها بأي مظاهرات من هذا النوع.

ووفقًا للمتحدث باسم منطقة الشرطة إيلسي فان دي كيري، فإن الاحتجاجات لم تتسع ولم تحصل على تصريح جديد، وتجمع الشرطة المعلومات والاستخبارات من مجموعة من المصادر، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي حول أنشطة حركة السترات الصفراء في المدينة.

وتحاول الشرطة تجنب المواجهة المباشرة بقدر الإمكان، لاسيما النظر إلى العنف، خاصة الأضرار في الممتلكات، ومع تعطيل حركة المرور في مناطق التظاهرات، نصحت الشرطة السائقين بإيجاد طرق بديلة.

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