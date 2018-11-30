ضبط عاطل بحوزته 10 طرب حشيش وسلاح نارى فى إمبابة

نجحت مباحث قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتجاره فى المواد المخدرة، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وسلاح نارى.



كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة أكدت أن "هانى. ى. س"، 31 سنة، عاطل (له معلومات جنائية) ومقيم بدائرة القسم، يتاجر فى المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم وضبطه بمسكنه، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلوجرام، وبندقية خرطوش، وطلقة خرطوش من ذات العيار، وطبنجة مُعدلة لإطلاق الأعيرة النارية، ومبلغ مالى قدره 1250 جنيها، وهاتف محمول).



بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

