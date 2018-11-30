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تقارير ومتابعات
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:37 م

ساندها في 67 ودعمها بـ"73".. أحرف من نور فى تاريخ حب "زايد" لمصر

الشيخ زايد بن سلطان
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
دعاء راجح
dostor.org/2416963

يشهد التاريخ على قوة العلاقات بين مصر والإمارات، حيث سطّر بأحرف من نور التعاون المشترك بين البلدين، على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي توافق هذه الأيام الاحتفال بذكرى مئويته.

وفي أيام الاحتفال بمئويته، لا يمكن التغافل عن الدور الكبير الذي قدمه الشيخ زايد لمصر خلال حرب 6 أكتوبر 1973، وهو الدعم الذي حفر اسم الشيخ زايد في قلوب المصريين.

"تقديم الدعم الاقتصادي لمصر بعد هزيمة 67"
"البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي".. جملة الشيخ زايد التي لا تزال تتكرر في أذهان المصريين جميعًا، ليتذكروا بها الدور العظيم الذي قدمه الشيخ زايد لمصر، حينما قدم الدعم الاقتصادي لمصر عقب هزيمة يونيو 1967، وساهم هذا الدعم الاقتصادي في استئناف الجهود المصرية في إعادة بناء الجيش واستعداده مرة أخرى.

"معركة البترول العربي"
كان الشيخ زايد من أوائل زعماء العرب الذين وجهوا بضرورة الوقوف إلى جانب مصر في معركتها ضد إسرائيل، وفتح معركة البترول الشهيرة التي خاضها دول الخليج، حيث قال حينها "المعركة هي معركة الوجود العربي كله ومعركة أجيال كثيرة قادمة علينا أن نورثها العزة والكرامة".

"المساعدات الطبية للمصريين"
أمد الشيخ زايد المصريين بالمساعدات، ومنها المساعدات الطبية، حيث عمل على توفير عدد كبير من غرف إجراء العمليات الجراحية المتنقلة، كما اشترى كل الغرف الجراحية المعروضة في جميع أنحاء أوروبا وإرسالها مع مواد طبية وعدد من عربات الإسعاف وتموينية بصورة عاجلة مع بدء الحرب، كل ذلك دون أي مقابل.


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