حبس ناشطة فيتنامية لتشويه العلم الوطنى

حكمت محكمة في فيتنام على ناشطة بالسجن عامين وتسعة أشهر، بسبب تشويه العلم الوطني.



وكانت اتهامات قد وجهت لهوينه توك في، 33 عامًا، التي ساعدت في تأسيس جماعة "نساء فيتناميات من أجل حقوق الإنسان" في بلدة بون هو بإقليم داك لاك، بتدنيس العلم برش طلاء أبيض على العلم الوطنى الفيتنامي ذي اللونين الأحمر والأصفر.



وتم توجيه الاتهامات، استنادًا إلى صورة نشرت على موقع للتواصل الاجتماعي عام 2017، أظهرت على ما يبدو الناشطة وهي تحمل العلم الذي تم تشويهه بالطلاء في احتجاج ضد مجموعة "فورموسا بلاستيكس جروب"، وهو تكتل تايواني، تسبب مصنعه للصلب فى إقليم ها تينه في تسرب كيميائي في عام 2016، دمر الثروة السمكية المحلية.



وتحظر فيتنام، وهى دولة شيوعية ذات حزب واحد المعارضة السياسية.



وتضم قائمة لمنظمة "88 بروجيكت" الحقوقية، ومقرها أمريكا، 165 من سجناء الرأى، الذين يقضون حاليًا عقوبة بالسجن، على الرغم من أن فيتنام تنفى احتجاز سجناء سياسيين.



وأدان فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، ومقرها نيويورك، في بيان، الحكم.



وقال: "ما يعنيه هذا الحكم هو أن أمًا شابة سيتم فصلها لأعوام عن طفلها، ببساطة للإعراب عن آراء لا تروق للحكومة".