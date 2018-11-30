عودة 377 مصريًا من ليبيا وعبور 209 شاحنات عبر منفذ السلوم

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر عودة 377 مصريًا عبر منفذ السلوم البرى، بينهم 309 أشخاص سافروا بصورة شرعية، و68 بصورة غير شرعية، وعبور 209 شاحنات فى الاتجاهين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح- في بيان اليوم الجمعة- إنه أنهى إجراءات سفر 973 شخصًا عبر المنفذ، منهم 243 مصريًا و730 ليبيًا، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 100 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبى، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وصول 109 شاحنات لتحميل بضائعها من الجانب المصري.