أخصائية تنمية بشرية: أخطاء الماضي تساهم في بناء المستقبل

أخطاء الماضي.. الندم الذي طالما يصاحبنا، الخوف الذي نعتقد معه أنها عبء على المستقبل، حيث نهمل الحاضر، منشغلين بمحاولة إصلاح الماضي، لكن تلك الأخطاء هي التي تخدم المستقبل، كما تقول مدربة التنمية البشرية لبنى طاهر.



تقول لبنى طاهر: "من المؤكد أن أخطاء الماضي حدثت لحكمة ما، وأن مصطلح الخطئية أمر مبتذل للغاية، لأن الداعي وراءها أكبر من ذلك، فعلى سبيل المثال، خبرة نستطيع من خلالها التعرف على المستقبل بشكل أنضج، أو تجنب الوقوع في مشكلات أكبر من ذلك".



وتوضح مُدربة التنمية البشرية: "من الحاجات المطمئنة دايما اللي بتيجي في بالي إني بعد ما بغلط أي غلط عن جهل أو قلة خبرة أو سوء تصرف بكون مطمنة إن ربنا عارف من قبل ما أغلط انى هتصرف عن جهل ،وبعديها بكون متأكدة ان رحمته هتدخل فى الوقت المناسب عشان تنجدنى من عقلى البشرى المحدود وسوء تصرفى، بكون عارفة إن الغلط ده هيجنبنى هلاك قدام، أوهيدينى خبرة اللى بيها أتفادى أى كارثة ممكن تحصل فى المستقبل".



وقدمت "طاهر" روشتة من واقع الحياة للتخلص من ندم الماضي، بدايتها وأهمها مسامحة النفس، وثانيها تكمن فى تحقيق خطوات فعلية إذا كان في الاستطاعة من أجل إصلاح ما ارتكبناه سابقًا، أو الاعتذار مع عدم التردد، والإدراك جيدا أن الوقت إذا مر ومازلت حالة الندم على مافات مسيطرة على المرء، فسيجد نفسه في أواخر حياته حزينا على وقته وأخطائه.



أما إذا كان الندم متعلقا بحبيب، أو أب، أو صديق ضاع ولم يكن من نصيبك، فهذا الوجع والندم محبب وطبيعى داخل النفس، وتقول "لبنى": "لقد خلق كي يعلمك أن تحافظ على نصيبك القادم الذى سيكتبه الله لك، وتتصرف ناحيته بشكل سليم".



واختتمت: "متندمش على علاقاتك مع اللى حواليك اللي حسيت فيها إنك ضيعت وقت مفيش وقت بيضيع، في وقت بنتعلم منه وبس".





