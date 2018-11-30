تيريزا ماى: التحقيق في مقتل خاشقجي يجب أن يكون كاملًا ونزيهًا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها ستكون حازمة عندما تتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، في وقت لاحق اليوم الجمعة، بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.



وأضافت ماي، لشبكة "سكاي نيوز"، في مقابلة، اليوم الجمعة: "سأتحدث مع ولي العهد السعودي، لكن العلاقة مع السعودية هي التي ستتيح لي الجلوس معه والحديث بحزم عن وجهات نظرنا في القضيتين".



وتابعت أنها ستبلغه بأن التحقيق في قتل خاشقجي يجب أن يكون كاملًا ونزيهًا، وأن تتم محاسبة المسئولين.



وفيما يتعلق باليمن، قالت ماي إنها ستحث الأمير محمد بن سلمان على إيجاد حل سياسي.



وقالت: "نعتقد أن الوقت حان.. هناك فرصة لإيجاد حل.. للتوصل إلى حل سياسي لأن هذه هي الطريقة التي نضمن بها مستقبلا ينعم بالأمن والسلام لشعب اليمن".