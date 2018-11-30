ابتداءً من اليوم.. "إنستجرام" يعلن ميزة جديدة لمستخدميه

كشفت شركة تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" عن توفير تقنيات حديثه لمستخدميه، بشأن توفير المزيد من خصوصيتهم.



وتمنح الميزة الجديدة لكل مستخدمي "إنستجرام" إمكانية التحكم فيمن يرغبون في مطالعة القصص الخاصة بهم، وفقًا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.



وتسمح ميزة "الأصدقاء المقربين" باختيار الأشخاص الذين يعدون مصدر ثقة بالنسبة للمتابعين، ويرونهم المفضلين لديهم، من أجل رؤية القصص التي يشاركونها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير.



كما تتيح الميزة الجديدة لمستخدمي "إنستجرام"، إخفاء بعض قصصهم التي قد لا يرغبون في مشاهدة كل العالم لها، بدلا من عرضها على مجموعة مختارة من الأصدقاء المقربين.



وتقول "إنستجرام" إن ذلك سيسمح للناس بمشاركة "لحظات أكثر شخصية مع مجموعة أصغر من الناس".



وتابعت الشركة في مدونة لها: "لقد أصبحت قصص "إنستجرام" المكان المناسب للتعبير عن نفسك ومشاركة لحظاتك اليومية، ولكن مع نمو مجتمعنا، فإننا أحيانًا ما نرغب في عدم مشاركتها مع الجميع".



وكانت القصص المشاركة على "إنستجرام" متاحة لجميع المتابعين، ومن بينهم الذين هم غير متابعين للحسابات الشخصية، وكان "إنستجرام" يتيح إمكانية حجب بعض الأشخاص من رؤيتها، ولكن لا بد من أن يتم ذلك الإجراء بشكل انتقائي لكل شخص.



ومن أجل إنشاء قائمة "الأصدقاء المقربين" على "إنستجرام"، فيجب على المستخدم في البداية الذهاب إلى ملفه الشخصي، ثم النقر على خيار "الأصدقاء المقربين" في القائمة الجانبية، وأخيرًا إضافة الأشخاص المرغوبين.



وعند إنشاء المستخدم قصة جديدة، فسيكون لديه خيار مشاركتها فقط مع الأشخاص الموجودين في قائمة "الأصدقاء المقربين".



وفي إمكانك معرفة ما إذا كنت من الأصدقاء المقربين عند شخص ما، من وجود علامة خضراء أثناء متابعتك قصصهم، وكذلك تواجد حلقة خضراء حول صورة ملفهم الشخصي، في قائمة قصصهم.



وستتوافر ميزة "الأصدقاء المقربين" على "إنستجرام" عالميًا ابتداءً من اليوم، على هواتف "أندرويد" و"آيفون".

