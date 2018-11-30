الأموال العامة تضبط نصابًا استغل وظيفته للاحتيال على المواطنين

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات السياحة والاحتيال على عملاء الشركة، وتسليمهم تأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية.



ووردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد موظفى إحدى شركات السياحة بمنطقة المنيل (بمصر القديمة) بتزوير تأشيرات السفر المنسوبة لبعض الدول العربية.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام "محمد.س.ع"، سن 25 "حاصل على دبلوم"، ومقيم بمحافظة الجيزة، باستغلال طبيعة عملة بإحدى شركات السياحة، والاحتيال على عملاء الشركة وتسليمهم تأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات وما أكدته المعلومات والتحريات باعتزام المذكور التقابل مع أحد عملاء الشركة محل عمله (بميدان الجيزة) بدائرة قسم شرطة الجيزة لتسليمه تأشيرة سفر مزورة، فقد أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد 3 ) عقود عمل منسوب صدورها لإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية "مزورة بالكامل "- عدد ( 3 ) تأشيرات دخول إلكترونية لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفين " مزورة بالكامل "، ( 11 ) جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من بعض ضحاياه راغبى السفر للعمل بالخارج.



وأمكن الاستدلال على ( 3 ) من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور، والاستيلاء من كل منهم على مبلغ ( 55 ) ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج- خلافًا للحقيقة- وتسليمهم تأشيرات مزورة.



وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.