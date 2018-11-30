مصر تشارك بجناح فرعوني فى معرض "آرتيجيانو" بإيطاليا

سافرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى إيطاليا، للمشاركة فى افتتاح معرض "آرتيجيانو" والذى يعد أكبر معرض للمنتجات اليدوية والحرفية والتقليدية فى العالم، حيث يشهد المعرض كل عام مشاركة أكثر من 100 دولة ويزوره أكثر من مليونى زائر.



وكانت "والي" تلقت دعوة من الغرفة التجارية الإيطالية لافتتاح معرض "آرتيجيانو" وإلقاء كلمة الافتتاح والمشاركة كضيف شرف المعرض فى دورته الثالثة والعشرين، والتى تبدأ السبت وتستمر لمدة أسبوع.



وقالت وزيرة التضامن إن مشاركتها فى معرض "آرتيجيانو" المعرض الأبرز والأهم عالميا فى مجال الحرف اليدوية يأتي فى إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لخلق فرص تسويقية للمنتجات الحرفية المصرية فى الداخل والخارج، ويعد المعرض فرصة تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية، حيث يشارك فى المعرض عدد من الجمعيات الأهلية وجمعيات الأسر المنتجة وبعض المصنعين والحرفيين المصريين، وتبلغ مساحة الجناح المصري 180 مترا وتم تصميمه على الطراز الفرعوني، وسيتم عرض أفلام عن المشروعات القومية والتنموية، إلى جانب أفلام وفرتها وزارة السياحة للترويج لمصر سياحيا.



وقالت والى: حرصنا على اختيار حرف ومنتجات متنوعة للمشاركة فى المعرض لتعبر عن الثقافة المصرية ومهارة وجودة الحرف اليدوية المصرية، حيث يتم اختيار مصنعي السجاد اليدوي والكليم ومصنعي الفضة والنحاس والألبستر وغيرها من المنتجات اليدوية.



وأشافت: كما حرصنا على يكون هناك تمثيل مناسب للسيدات بين العارضين المصريين المشاركين فى المعرض وعلى توفير مترجمين للغة الايطالية لتسهيل عملية البيع وتحقيق أعلى معدل مبيعات ممكن، كما أننا ننظم لقاءات ثنائية بين العارضين والمصنعين المصريين وأشهر المستوردين الإيطاليين.



وكشفت عن أنها ستوقع مذكرة تفاهم مع إدارة المعرض تكون مصر بموجبها دولة الشرف خلال الدورة الرابعة والعشرين للمعرض والتى ستقام خلال نوفمبر 2019، وهى خطوة ستمثل أهمية كبيرة فى تسويق المنتجات الحرفية المصرية.