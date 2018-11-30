أبودومة:"الصيادلة" تواجه حربًا من حروب الجيل الرابع

أكد الدكتور أحمد أحمد دومة، مسئول اللجنة الإعلامية، أن الصيادلة يجتمعون اليوم في قمة العمل النقابي، وفي لحظة من لحظات الوحدة النقابية، ويعود الأمر إلى أهله والقرار إلى منبعه، بعدما وحدت قضية الصيدلي الشهيد أحمد طه الجميع نحو مهمة تعصف بسفينتها الرياح.



وأضاف "أبودومة"- خلال الجمعية العمومية العادية للصيادلة المنعقدة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية- أن النقابة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع، وكما من الشائعات والمغالطات والافتراءات، ولكن كانت هناك آلاف الدعوات الصادقة باجتماع جموع صيادلة مصر ليتصدوا لأحد قرارات وزارة الصحة التي تستهدف المهنة.



وقدم "أبودومة"، الشكر إلى رجال الأمن ووزارة الداخلية لدورهم الكبير في تأمين هذه الحشود من صيادلة مصر، موجهًا رسالة لمحترفى الشائعات أن "الدرس قد انتهى".