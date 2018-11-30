القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
مصر
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:21 م

أبودومة:"الصيادلة" تواجه حربًا من حروب الجيل الرابع

أبودومة:الصيادلة
فاتن خديوى
dostor.org/2416948

أكد الدكتور أحمد أحمد دومة، مسئول اللجنة الإعلامية، أن الصيادلة يجتمعون اليوم في قمة العمل النقابي، وفي لحظة من لحظات الوحدة النقابية، ويعود الأمر إلى أهله والقرار إلى منبعه، بعدما وحدت قضية الصيدلي الشهيد أحمد طه الجميع نحو مهمة تعصف بسفينتها الرياح.

وأضاف "أبودومة"- خلال الجمعية العمومية العادية للصيادلة المنعقدة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية- أن النقابة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع، وكما من الشائعات والمغالطات والافتراءات، ولكن كانت هناك آلاف الدعوات الصادقة باجتماع جموع صيادلة مصر ليتصدوا لأحد قرارات وزارة الصحة التي تستهدف المهنة.

وقدم "أبودومة"، الشكر إلى رجال الأمن ووزارة الداخلية لدورهم الكبير في تأمين هذه الحشود من صيادلة مصر، موجهًا رسالة لمحترفى الشائعات أن "الدرس قد انتهى".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ 6 أيام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

منذ شهر

الإحصاء: صادرات مصر لإثيوبيا تسجل 2.1 مليار جنيه فى عام

الآن

الصينى يكسب.. تفاصيل مناقصة التموين لاستيراد 150 ألف طن من الأرز

قائمة أسوأ إطلالات في ختام "القاهرة السينمائى"

الأرجنتين تغدق الهدايا على زعماء مجموعة العشرين

هارى وماركل يختاران جورج كلونى وأمل علم الدين "عرابين" لطفلهما

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

عزل أستاذ بجامعة بني سويف لابتزاز الطلاب بهدايا عينية

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

مجلس الوزراء ينفي فرض 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج

ألبومات الصور

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

عزل أستاذ بجامعة بني سويف لابتزاز الطلاب بهدايا عينية

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

مجلس الوزراء ينفي فرض 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج

كشكول

«الميكروبات المصاحبة للنبات» مؤتمر علمي لـ«زراعة القاهرة»

بالصور.. جامعة حلوان تتألق باحتفالية «في حب النبي»

«التعليم» تكشف أسباب التخلي عن «الأحوال الورقية» للمعلمين

«عمر» لـ«المعلمين»: دعونا نعمل لصالحكم قبل فوات الأوان

البحيرة الأزهرية: دورة تدريبية لأخصائي المكتبات لتبادل الخبرات مع التعليم

الأمصار

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في البيضاء

قوة لبنانية تستنكر هجوم حلفاء دمشق على الحريري

برلماني مصاب "بالإيدز" يكشف لمجلس العموم البريطاني تفاصيل مرضه "صور"

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

خطوات عملية إزالة الثلج من الطائرات

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎