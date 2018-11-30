"توسك": الاتحاد الأوروبى سيمدد عقوبات روسيا فى ديسمبر

قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة بالفعل على روسيا الشهر المقبل بعد تحرك موسكو ضد البحرية الأوكرانية في بحر آزوف.



وسيرأس توسك قمة لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 13 و14 ديسمبر ستمدد لعام آخر الإجراءات التي اتخذها التكتل ضد قطاعات الدفاع والطاقة والبنوك الروسية عقابًا لموسكو على دورها في الاضطرابات بأوكرانيا.



وقال "توسك" خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين حيث يجتمع زعماء مجموعة العشرين "أوروبا متحدة في دعمها لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ولهذا أنا على ثقة من أن الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات

ضد روسيا في ديسمبر".



وذكر أن استخدام روسيا للقوة ضد سفن البحرية الأوكرانية "غير مقبول بالمرة"، وفي مطلع الأسبوع الجاري أطلقت سفن روسية النار على سفن أوكرانية فى بحر آزوف ثم احتجزتها.