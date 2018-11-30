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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:18 م

"بوتين" يصل إلى العاصمة الأرجنتينية للمشاركة فى قمة العشرين

بوتين يصل إلى العاصمة
نورهان شوقي
dostor.org/2416945

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين حيث استقبله الأمين العام للرئاسة الأرجنتينية، فرناندو دي أندريس.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي عددا من رؤساء العالم لتوضيح موقف روسيا من حادث احتجاز سفن أوكرانية فى مضيق كريتش، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "انفو باي" الأرجنيتينة.

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيرة الروسي غدًا السبت، على هامش مجموعة العشرين، إلا أن الرئيس ترامب قد أعلن إلغاء اجتماعه بالرئيس فلاديمير بوتين، وذلك لحين تسوية أزمة روسيا مع أوكرانيا.

"بوتين" يصل إلى العاصمة الأرجنتينية للمشاركة فى قمة العشرين
"بوتين" يصل إلى العاصمة الأرجنتينية للمشاركة فى قمة العشرين
"بوتين" يصل إلى العاصمة الأرجنتينية للمشاركة فى قمة العشرين
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