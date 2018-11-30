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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:17 م

ماهي الدولة العربية المرشحة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2019؟

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
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بات المغرب من أكبر المرشحين لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم، التي سحب شرف تنظيمها من الكاميرون لعدم جاهزية ملاعبها.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، خلال اجتماع عقده اليوم في العاصمة الغانية أكرا، سحب تنظيم نهائيات أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون، بسبب عدم استجابتها لدفتر التحملات، وفتح باب الترشح للدول الراغبة في تنظيم أغلى بطولة في القارة السمراء.

ويتقدم المغرب المرشحين لاستضافة هذا العرس الكروي الإفريقي، بفضل توافر ملاعب جاهزة فيه، وبنيات تحتية هائلة، حيث كان من المقرر أن يستضيف نسخة عام 2015 قبل أن يعتذر بسبب تفشي وباء إيبولا حينها، كما أنه نافس مؤخرًا على استضافة مونديال 2026، قبل أن يخسر الرهان أمام الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة، المكسيك، كندا).

المغرب في حال ترشحه قد يواجه منافسة شرسة من جنوب إفريقيا، المتوقع ترشحها أيضا، ولكن "الكاف" قد يمنح شرف تنظيم البطولة للبلد شمال الإفريقي بحكم أن جنوب إفريقيا سبق لها أن نظمت البطولة القارية في نسختي 1996 و2013، فيما حظي المغرب بهذا الشرف في مناسبة واحدة 1988.

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