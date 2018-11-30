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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:16 م

غدًا.. طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21

غدًا.. طقس لطيف على
أ ش أ
dostor.org/2416943

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 -21
شبين الكوم 14- 21
طنطا 14 -21
دمنهور 14 - 21
الإسكندرية 12 - 21
بلطيم 15 - 21
مطروح 12 -21
السلوم 11- 21
سيوة 10 - 20
بورسعيد 15 - 21
دمياط 15- 22
الزقازيق 14- 22
الاسماعيلية 12 - 22
السويس 13-22
العريش 11 - 22
رفح 12 - 22
رأس سدر 13 - 23
نخل 06 - 21
نويبع 17 -21
طابا 13 - 20
سانت كاترين 07 - 18
الطور 13 - 22
شرم الشيخ 18- 24
الغردقة 16 -24
مرسى علم 18 - 25
الفيوم 13 - 22
بنى سويف 13 - 22
المنيا 10 - 22
أسيوط 11 - 22
سوهاج 11-23
قنا 12- 24
الأقصر 12 - 24
أسوان 13 - 24
أبوسمبل 14- 23
الوادي الجديد 10 - 23
شلاتين 20 - 26
ابو رماد 16 - 24
رأس حدربة 17 - 23
حلايب 21 - 24


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 23 -32
المدينة المنورة 18 - 29
الرياض 14 - 27
المنامة 20 - 26
أبوظبى 20 - 29
الدوحة 20 - 28
الكويت 15 - 25
دمشق 05 - 18
بيروت 15 - 21
عمان 08 - 16
القدس 09- 17
غزة 15- 22
بغداد 14 - 21
مسقط 22- 27
صنعاء 06 - 24
الخرطوم 19 - 35
طرابلس 13 - 20
تونس 12 - 19
الجزائر 08 - 16
الرباط 09 - 19
نواكشوط 17 - 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 02 -10
أسطنبول 06- 09
إسلام آباد 07 - 25
نيودلهي 11 -27
جاكرتا 25 - 32
بكين -01 - 08
كوالامبور 24 - 32
طوكيو 06 - 15
أثينا 03 - 10
روما 06 - 15
باريس 06 - 11
مدريد 04 - 11
برلين 03 - 06
لندن 08 - 12
مونتريال -03 - 01
موسكو -14 - -06
نيويورك 02 - 06
واشنطن 02 - 07

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