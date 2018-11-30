"عمومية الصيادلة" توافق على ميزانية النقابة لعام 2017

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، بالأغلبية الآن، على ميزانية النقابة لعام 2017.



يذكر أن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، كان دعا لجمعية عمومية اليوم تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، بمقر الأزبكية، وذلك لمناقشة ميزانية عام 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذى يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الإكسبير، وما يستجد من أعمال.