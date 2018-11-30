باريس سان جيرمان يعرقل مساعى ريال مدريد لضم إبراهيم دياز

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، مساعيه الجادة لضم اللاعب الموهوب إبراهيم دياز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب الأصول المغربية والجنسية الإسبانية، ولكنه يواجه في هذا الصدد تطلعات أندية أخرى ترغب في ضم اللاعب، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبذل النادي الملكي في الفترة الأخيرة مجهودات حثيثة من أجل إقناع اللاعب بعدم تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، وهو التعاقد الذي ينتهي في يونيو 2019، تمهيدًا لضمه إلى صفوفه، الأمر الذي قوبل بترحيب كبير من قبل اللاعب.



وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات دياز، ولكن هناك أيضا باريس سان جيرمان الذي يسعى بكل قوة لخطف اللاعب، بيد أن الأخير يرغب في ارتداء قميص النادي المدريدي خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أيضا أن المحيطين باللاعب طالبوه بالتريث والاستماع لجميع العروض المقدمة إليه، ومن بينها عرض التجديد لناديه الحالي، مانشستر سيتي.



وألمحت "أ س" إلى إمكانية انتقال دياز إلى صفوف ريال مدريد في يناير المقبل، ولكن في المقابل سيطالب مانشستر سيتي بالحصول على خدمات أحد اللاعبين الناشئين في ريال مدريد.



وكشفت "أ س" أن ريال سيرفض حتمًا عرض المبادلة هذا، ولن يتمم صفقة انتقال اللاعب الصاعد إلى صفوفه إلا إذا كان ذلك بمقابل مادي معقول، ودون الاستغناء عن أي من لاعبيه الناشئين.



يذكر أن مانشستر سيتي عرض على اللاعب الإسباني الرحيل على سبيل الإعارة لأي نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة من أجل أن يحصل على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، ولكن في المقابل عليه أن يجدد تعاقده أولا.



ورفض دياز هذا العرض الأخير من ناديه وقرر البقاء حتى إشعار آخر، رغم الصعوبات التي تواجهه في مسألة المشاركة في المباريات، نظرًا للمنافسة الشرسة التي يخوضها أمام لاعبين آخرين يشغلون نفس مركزه، مثل رحيم سترلينج وليروي ساني ورياض محرز.