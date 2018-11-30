محمد على إبراهيم: "حجر بيت خلّاف" تدور فى أجواء غرائبية

عن أحدث دور النشر المصرية "المثقف" صدرت رواية "حجر بيت خلّاف" للكاتب محمد علي إبراهيم٬ الذي أشار في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن الرواية تدور في أجواء من الغرائبية٬ حول "سيد أبوسباق" تاجر آثار من الصعيد يحب الموناليزا، وتخرج له من اللوحة وتعيش معه.



وأضاف: هناك شخصيات مثل ابن الليل فارس الدشناوي، الذي يحب الشيخة زينب٬ والباشا الكبير الذي يسيطر على العالم ببنورته المسحورة٬ والشيخ المغربي عبدالنعيم الذي يفتح المقابر الفرعونية بعد أن استطاع ترويض روح الذهب.