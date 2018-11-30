دار الكتب تختتم فعاليات دورة ترميم الصور الفوتوغرافية

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمى، فعاليات الدورة التدريبية في مجال ترميم السلبيات الزجاجية والصور الفوتوغرافية، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الإسبانية بالقاهرة.



وتم توزيع الشهادات خلال حفل الختام على 25 متدربا من العاملين بمراكز الترميم بالهيئة الذين أشادوا بالمستوى العلمي والخبرة لدى الخبيرة الإسبانية التي تولت التدريب في هذه الدورة، وعبروا عن تقديرهم لها على مقدار استفادتهم من هذه الدورة، كما أشادت الخبيرة الإسبانية بمستوى المتدربين وإقبالهم على مزيد من المعرفة والتدريب في هذا المجال.



تأتي هذه الدورة في إطار استئناف تعاون الهيئة مع الجانب الإسباني في مجال الترميم ودفعًا للتعاون معه في العديد من المجالات الأخرى.

