انتظام الحركة الملاحية والجوية فى مطار القاهرة

شهدت الحركة الركابية بمطار القاهرة الدولى خلال الـ12 ساعة الماضية انتظامًا كبيرًا فى عمليات إقلاع الرحلات الدولية والتجارية والداخلية، حيث لم يتلق برج المراقبة الجوية بالمطار أى إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة يفيد بتأخر أو إلغاء أى رحلات تابعة لهم.

من جهتها، قامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى، بالتنسيق مع العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران، بتسهيل إجراءات سفر الوفود الركابية، خاصة فى ظل الكثافة الركابية والجوية التى يشهدها المطار فى الوقت الراهن.

