"قومى المرأة" ينظم أول ماراثون لمناهضة العنف

نظم المجلس القومى للمرأة، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، و(كايرورانرز) ووزارة الشباب والرياضة، أول ماراثون رسمي للفتيات والسيدات في مصر، وذلك ضمن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.



تضمن الماراثون، الذي انطلق بمنطقة مصر الجديدة، سباقًا لمسافة 8 كم للفتيات والسيدات، إلى جانب سباق العائلات لمسافة 2 كم، بمشاركة أفراد العائلة.



وأبدى المشاركون والمشاركات بالسباق إعجابهم بالفكرة، متمنين تكرارها في الأعوام القادمة.



وعقب السباق، أقيم حفل موسيقي، وتوزيع ميداليات وجوائز نقدية على المراكز الأولى لسباق الـ8 كم، حيث حققت المركز الأول ندى جمال، وفي المركز الثاني نوران جمال، وفي المركز الثالث أماني خليل، كما تم توزيع ميداليات تذكارية على الفتيات والسيدات المشاركات في سباق 8 كم.