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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:07 م

الأوليمبية الدولية تجمد بطولة الملاكمة بطوكيو 2020 وتبدأ التحقيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2416862

أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية، اليوم الجمعة، تجميد تنظيم بطولة الملاكمة فى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية المقبلة فى العاصمة اليابانية (طوكيو 2020)، مع بدء تحقيقات بالاتحاد الدولى للملاكمة (أيبا).

وتتعامل اللجنة الأوليمبية الدولية بشكل صارم مع أيبا في ظل اضطرابات مالية وإدارية بالاتحاد، وكذلك بعد انتخاب الأوزبكي جافور راخيموف رئيسا للاتحاد في أوائل نوفمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن راخيموف ضمن قائمة العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية، وذلك فى إطار اتهامات بالضلوع فى جرائم منظمة وتهريب مخدرات، وهى الادعاءات التى نفاها.

وسيتولى فريق من ثلاثة أعضاء برئاسة نيناد لالوفيتش، عضو اللجنة التنفيذية باللجنة الأوليمبية الدولية، بنظر الجوانب الانضباطية والإدارية والمالية لاتحاد الملاكمة الدولي، ورفع تقرير بهذا الشأن قبل اجتماع اللجنة الأوليمبية الدولية المقرر في يونيو 2019.

وقال مارك أدامز، المتحدث باسم اللجنة الأوليمبية الدولية، إن التحقيقات قد تسفر عن تعليق اعتراف اللجنة بالاتحاد الدولي للملاكمة.

وطبقًا لقرار اللجنة الأوليمبية الدولية، لا يمكن لاتحاد أيبا التواصل مع منظمى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث جرى تعليق نظام التأهل ونظام النهائيات، وكذلك مبيعات التذاكر لمواجهة الملاكمة.

وقال أدامز إن اتحاد أيبا قدم تقارير لشئونه المالية والإدارية إلى اللجنة التنفيذية للجنة الأوليمبية الدولية، ولكن مخاوف كبيرة لا تزال قائمة بشأن بعض الجوانب، منها أن أيبا لم يكن لديه ولم يفتح حسابًا مصرفيًا فى سويسرا التى يقع مقره بها.

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