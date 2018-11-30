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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:05 م

اكتمال النصاب لعمومية الصيادلة "قرار مهنتك في إيدك"

الدكتور أيمن عثمان
الدكتور أيمن عثمان
فاتن خديوى
dostor.org/2416860

أعلن الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنقابة الصيادلة اليوم، بعد تسجيل 540 صيدليًا لحضور الجمعية العمومية.

يذكر أن الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، قد دعا لجمعية عمومية اليوم تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، بمقر الأزبكية، وذلك لمناقشة ميزانية عام 2017، والنظر في القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالأزبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالأزبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالإضافة إلى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.

وتم تجهيز المكان بشاشات عرض كبيرة ووضع أكثر من 750 مقعدا.

وكان النقيب العام للصيادلة أطلق اسم الشهيد الصيدلى أحمد طه على الجمعية العمومية، وسوف يتم تكريم والد ووالدة وأخت الشهيد.

اكتمال النصاب لعمومية الصيادلة "قرار مهنتك في إيدك"
اكتمال النصاب لعمومية الصيادلة "قرار مهنتك في إيدك"
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