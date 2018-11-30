48 ألف جنيه سعر تذكرة حفل عمرو دياب الأول بالسعودية

أعلن المطرب عمرو دياب، عن إحيائه حفل غنائي كبير، لأول مرة له بالرياض داخل المملكة العربية السعودية وذلك يوم 14 ديسمبر المقبل.



وعلم "الدستور" أن الحفل لم يطرح له تذاكر خاصة، لأنه سيقام ضمن فعاليات سباق "الدرعية للفورمولا اي" 2018 الذي سينطلق يوم 13 ديسمبر ويستمر حتى 15 من نفس الشهر، ويتضمن سعر تذكرة السباق حضور الحفل والتي وصلت إلى 10 آلاف ريال سعودي لفئة الـ"VIP" بما يعادل 48 ألف جنيه مصري، و4500 ريال لفئة الضيافة الفاخرة، و950 ريالًا لفئة الضيافة المحلية.



وفي نفس السياق، يستعد الهضبة لإحياء حفل أعياد الكريسماس داخل أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة وذلك يوم 25 ديسمبر المقبل.