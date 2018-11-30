مقتل 30 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني إثر القصف الإسرائيلي على سوريا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل 30 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني إثر القصف الإسرائيلي ضد أهداف في ريف دمشق وأخرى في جنوب سوريا أمس الخميس.



ونقل موقع آمد نيوزعن المصادر قولها، إن القصف الإسرائيلي على ريف دمشق وفي جنوب سوريا، أسفر عن مقتل 30 عنصرًا من قوات الحرس الثوري، فيما فقد 5 آخرون، لم يعرف مصيرهم حتى اللحظة".

وأضافت المصادر، أن القصف الإسرائيلي على دمشق، تركز في مواقع تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي يقوده اللواء قاسم سليماني.

