صدور الترجمة الإنجليزية لرواية "سماء قريبة من بيتنا"

أطلقت منشورات إنترلنك الأمريكيّة الترجمة الإنجليزيّة لرواية "سماء قريبة من بيتنا" لشهلا العجيلي، وهي من منشورات ضفاف ومجاز ومنشورات الاختلاف، وترجمة ميشيل هارتمان.



كانت الرواية صدرت لأوّل مرة عام 2015 عن منشورات ضفاف في بيروت، ودخلت في القائمة النهائية "القصيرة" للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2016، وهي النسخة العربية لجائزة "بوكر" العالمية للرواية.



تتناول الرواية شخصيّات تنتمي إلى مشارب جغرافيّة وثقافيّة متنوّعة، تتحرّك في حقبة تاريخيّة تمتدّ منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى اللحظة التاريخيّة الراهنة في القرن الحادي والعشرين. يلتقي الجميع في عمّان، التي تكوّن بؤرة السرد.