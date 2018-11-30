البطريرك الماروني: نشكر الله على تخطي وقود الشر بالعراق

شكر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، "الله الذي ساعد العراق على تخطي وقود الشر".



وأكد البطريرك الماروني، خلال ختام فعاليات المؤتمر الـ 26 لبطاركة الشرق الكاثوليك، في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد، أن هذه القوى التي اضمحلت بالعراق، بفضل صلوات المسيحيين والمسلمين ودماء الشهداء والدموع التي ذرفت.



وكان قد اختتم مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك أعمال المؤتمر السادس والعشرين المنعقد في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد ـ العراق، اليوم، بقداس إلهى احتفالي أقيم في كاتدرائية مار يوسف خربندة بغداد.

