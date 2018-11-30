"التضامن" تشارك في ماراثون لمناهضة العنف ضد المرأة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكايرورانرز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة، اليوم الجمعة، في فعاليات ماراثون تم تنظيمه لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن الفعاليات التي تستمر هذا العام لمدة 16 يوما، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام.



وقدمت الوزارة، خلال هذا الماراثون، التوعية بالمخاطر، والعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمعات، والخدمات التي تقدمها مراكز استضافة المرأة المعنفة التابعة للوزارة، والتي تعد إحدى آليات الوزارة للاهتمام بهذا الملف، حيث تستهدف هذه المراكز السيدات اللاتي تعرضن لأي نوع من أنواع العنف نتج عنه خروجها من المنزل، وتقوم هذه المراكز باستضافتها والتعامل معها وتأهيلها وإعادة دمجها في المجتمع مرة أخرى، حيث تقدم لها المشورة اللازمة اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا من خلال أخصائيين مؤهلين، أو من خلال التوعية الخارجية في الجمعيات الأهلية، والقوافل واللقاءات الجماهيرية، كما تم توزيع ١٥٠٠ فلاير توضح أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة المعنفة.



وأضاءت وزارة التضامن مبانيها باللون البرتقالي لمدة يومين، في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.