"سوريا.. البادية والغوطة" في نسخته العربية للشاعر محمد مظلوم

صدرت حديثا عن دار التكوين للنشر٬ النسخة العربية لكتاب "سوريا.. البادية والغوطة" للمستشرقة جيرترود بيل٬ وترجمة الشاعر السوري محمد مظلوم.



"سوريا.. البادية والغوطة" من وحي عن رحلتها الثانية إلى سوريا في عام 1905، وصدرت طبعته الأولى بالإنجليزية في عام 1907.



وفيه رصدت زيارتها للأماكن الأثرية والمدن الميتة، كما تعقبت مسار سكَّة حديد الحجاز التي أصبحت بعد انضمام العرب إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى عبر ما سمي "الثورة العربية"، هدفا للتفجير من قبل زميلها لورنس لقطع إمدادات القوات العثمانية إلى عمق الصحراء العربية، وإلى جانب ذلك، ترصد ظواهر اجتماعية وسياسية وعلاقة العرب، بدوا وحضرا، بالسلطة العثمانية آنذاك، وكذلك في ما بينهم من ضغائن وثارات وغارات، فتقارب العلاقات العشائرية في الأردن، وتعرّج أحيانا على الصراع بين آل الرشيد وآل سعود في الجزيرة وأصداء من حرب اليمن، وتلتقي بولاة عثمانيين في دمشق وحلب وقائمي مقام ومتصرِّفين في حمص وحماة والسويداء.