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اقتصاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:28 م

مجلس الوزراء يرد على "المستثمرين" بشأن الضرائب التصاعدية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
dostor.org/2416830

حصل "الدستور" على نسخة من المذكرة المقدمة من مجلس الوزراء إلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بشأن دراسة تطبيق الضرائب التصاعدية.

وجاء رد المذكرة كالتالي: هيكل أسعار ضريبة الدخل في مصر ينقسم إلى خمس شرائح تصاعدية كالآتي:

- الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10%.
- الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15%.
- الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20%.
- الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه تخضع لفئة 22.5%.

وتراعي هذه النسب تحقيق التوازن بين تصاعدية الضريبة وتشجيع الاستثمار.

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