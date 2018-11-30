مجلس الوزراء يرد على "المستثمرين" بشأن الضرائب التصاعدية
حصل "الدستور" على نسخة من المذكرة المقدمة من مجلس الوزراء إلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بشأن دراسة تطبيق الضرائب التصاعدية.
وجاء رد المذكرة كالتالي: هيكل أسعار ضريبة الدخل في مصر ينقسم إلى خمس شرائح تصاعدية كالآتي:
- الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه في السنة معفاة من الضريبة.
- الشريحة الثانية أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10%.
- الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15%.
- الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20%.
- الشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه تخضع لفئة 22.5%.
وتراعي هذه النسب تحقيق التوازن بين تصاعدية الضريبة وتشجيع الاستثمار.