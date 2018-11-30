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الثقافة
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:28 م

قصور الثقافة تنتهي من تأهيل بعض مواقع المحافظات

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2416829

اقتربت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من الانتهاء من أعمال الصيانة ببعض المواقع المعطلة، والتي توقفت الأنشطة بها خلال الفترة الماضية نظرا لوجود بعض الأعطال.

وانتهت الهيئة مؤخرًا من أعمال قصر ثقافة أسيوط، وتواصل أعمال الصيانة بقصر ثقافة "القناطر الخيرية" و"الغردقة"، التي اقتربت من الانتهاء استعدادًا للافتتاح.

وتستعد الهيئة لافتتاح بعض المواقع التي تم تأهليها خلال ديسمبر المقبل، ومنها مسرح وقصر ثقافة منشأة ناصر، إلى جانب المواقع التي حصلت الهيئة على موافقات الحماية المدنية الخاصة بها، والمركز الثقافي بطنطا الذي توقت فيه الأنشطة بشكل جزئي، بعدما تعرض أجزاء من السقف الخاص به لتسريب مياه أمطار بداخله.

وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، إن الميزانية المخصصة للباب السادسة الخاص بأعمال التطوير والإنشاءات تم توزيعها على الـ40 موقعًا ثقافيًا الجاري أعمال تطوير كبيرة بها، لافتًا إلى أن هناك مبلغًا صغيرًا من تلك الميزانية مخصص لإعادة تأهيل بعض المواقع التي بها أعمال بسيطة تتكلف مبالغ محدودة.

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