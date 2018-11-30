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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:26 م

الليلة.. بيومى فؤاد ضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
محمد مجدي
dostor.org/2416828

في سهرة خاصة ومميزة يستضيف برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة MBC مصر، في العاشرة مساء اليوم، النجم بيومي فؤاد، في حوار كوميدي وغير تقليدي عن أعماله الفنية ومشاريعه المُختلفة، ويُنضم للحلقة أيضًا مطعم الأسماك الشهير "أبوأشرف" الذي يُقدم مُختارات من الأطعمة المميزة بالمشاركة مع الفنان بيومي فؤاد وعمرو أديب.

يُذكر أن برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يُعرض على شاشة "MBC مصر"، من الجمعة للإثنين في تمام العاشرة مساءً، وسيُقدم فقرات وحكايات وقصصًا متنوعة تهم كل أفراد العائلة في مصر والعالم العربي.

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