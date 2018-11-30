مار لويس: وجود بطاركة الشرق الكاثوليك رسالة لكل العراقيين

قال البطريرك مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، إن وجود بطاركة الشرق الكاثوليك بيننا لهو تعزية وبركة كبيرة لنا، بل هو تضامن مع كل المكون المسيحي ورسالة لكل العراقيين.



وأضاف بطريرك الكلدان الكاثوليك، خلال ختام فعاليات المؤتمر الـ26 لبطاركة الشرق الكاثوليك في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد، "لمسنا نحن البطاركة نية واضحة متجانسة عند الرؤساء في وضع خطة وتغيير في الكثير من القضايا التي تعزز المواطنة، وترسخ أسس مبدأ المساواة والعيش الكريم".



وكان مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك قد اختتم أعمال المؤتمر السادس والعشرين المنعقد في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد بالعراق، بقداس إلهى احتفالي أقيم في كاتدرائية مار يوسف خربندة بغداد.