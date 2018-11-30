دراسة: "الساونا" تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

اقترح بحث جديد أن عشاق ("لسونا"- خاصة ممن تخطوا سن الخمسين عاما- مما يجرون هذه الجلسات بصورة أسبوعية، قد تقلل من احتمالات وفاتهم متأثرين بأمراض القلب.



ووجد أن 5% فقط من الفنلنديين الذين يقضون أكثر من 45 دقيقة في جلسات (الساونا) إسبوعيا ماتوا بسبب أمراض القلب خلال فترة الدراسة التي امتدت قرابة 15 عامًا، مقارنة مع 10% ممن قضوا أقل من 15 دقيقة في الأسبوع بجلسات الساونا.



ولا يمكن للدراسة أن تثبت السبب والنتيجة - من الممكن أن يكون لدى محبي "الساونا" عادات صحية أخرى للقلب- ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعل استخدام "الساونا" يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية- حسبما قال الدكتور جاري لوكانين، رئيس قسم أمراض القلب في جامعة شرق فنلندا-



وأضاف لوكانين: "أظهر فريقنا البحثي - في دراسات سابقة- أن استخدام "الساونا" المرتفع يرتبط بانخفاض ضغط الدم.. ويؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب مساوية لتلك التي نشهدها في التمارين البدنية منخفضة إلى معتدلة الكثافة".



واتفق أحد الخبراء الأمريكيين - الذي أطلع على النتائج - أن الحرارة يمكن أن تكون علاجية لجسم الإنسان، ولكن تجربة "الساونا" قد تختلف قليلًا في أمريكا.