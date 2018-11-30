"النفط الليبية" تتوقع بلوغ إيراداتها 23.7 مليار دولار فى 2018

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط لدى ليبيا، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، بأنها تتوقع أن تبلغ إيراداتها من الخام ومبيعات المنتجات النفطية 23.7 مليار دولار فى 2018، بزيادة 73% عن العام السابق.



وقالت المؤسسة إن إيرادات أكتوبر، بلغت أعلى مستوى منذ بداية 2018 عند 2.87 مليار دولار، وفقًا لـ"رويترز".



كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى العاصمة طرابلس، قد أعلنت، في شهر سبتمبر، أن مؤسسة النفط قد سجلت هذا العام أعلى نسبة إيرادات وصلت إلى 13.6 مليار دولار أمريكى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي إذا تمكنت المؤسسة من مواصلة عملها دون عوائق.



وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس فى بيان صحفى: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018، يناير، إلى نهاية يوليو، 13.6 مليار دولار أمريكى"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن، إجمالى الإيرادات لعام 2017 التى بلغت 13 مليار دولار أمريكى".