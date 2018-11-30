القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
اقتصاد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:38 م

"النفط الليبية" تتوقع بلوغ إيراداتها 23.7 مليار دولار فى 2018

النفط الليبية تتوقع
dostor.org/2416769

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط لدى ليبيا، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، بأنها تتوقع أن تبلغ إيراداتها من الخام ومبيعات المنتجات النفطية 23.7 مليار دولار فى 2018، بزيادة 73% عن العام السابق.

وقالت المؤسسة إن إيرادات أكتوبر، بلغت أعلى مستوى منذ بداية 2018 عند 2.87 مليار دولار، وفقًا لـ"رويترز".

كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى العاصمة طرابلس، قد أعلنت، في شهر سبتمبر، أن مؤسسة النفط قد سجلت هذا العام أعلى نسبة إيرادات وصلت إلى 13.6 مليار دولار أمريكى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أمريكي إذا تمكنت المؤسسة من مواصلة عملها دون عوائق.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس فى بيان صحفى: "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن بلوغ الإيرادات السنوية لعام 2018، يناير، إلى نهاية يوليو، 13.6 مليار دولار أمريكى"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن، إجمالى الإيرادات لعام 2017 التى بلغت 13 مليار دولار أمريكى".

موضوعات متعلقة

بوابة إفريقيا: 920 مليون دولار خسائر إغلاق الموانئ النفطية بليبيا

ليبيا: الإيرادات النفطية تزيد 5ر15% خلال 6 أشهر

المصرف المركزى: إيرادات النفط الليبية 11.4 مليار دولار

"الليبية للنفط": 6ر13 مليار دولار حجم الإيرادات خلال 7 أشهر

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

"العصار" يبحث مجالات التعاون مع مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية

غدا.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

مسئول أممى: سوريا لا تزال بعيدة جدًا عن السلام

السفير الأمريكي لدى اليمن: إيران سبب إشعال الشرق الأوسط

ads
الأكثر قراءة

إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش بالمنيا

الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب أكثر من خط محمول من الدعم

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

ألبومات الصور

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش بالمنيا

الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب أكثر من خط محمول من الدعم

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 22 درجة

حبس أب اغتصب ابنته 6 مرات بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

كشكول

بالصور.. افتتاح معرض «التراث العالمي فى اليابان» بأسيوط

«التعليم»: توفيق أوضاع 175 طالباً من طلاب مدارس «بير السلم»

«ريادة الأعمال» ورشة عمل لطلاب جامعة سوهاج .. 13 ديسمبر

«بوليتكنيك» الإسبانية: «القاهرة» تنتج نوعية من أفضل مهندسى العالم

«نظمي عبد الحميد» عضواً لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

الأمصار

"الأوقاف" تحدد خطبة جمعة اليوم على مساجد مصر وتطالب بإلتزام نصها

اتفاقية بين السعودية والأونروا بقيمة 63 ملايين دولار

سفير السعودية بمصر يقيم حفل عشاء تكريما لنظيره العراقي بالقاهرة

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبل اجتماع ترامب والرئيس الصيني

خالد بن سلمان يكشف حقيقة زيارة ولي العهد السعودي لمصر وتونس وقمة G20

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

تغير المناخ يزيد الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة والموت

دراسة: "الساونا" تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب

سلوكيات تؤخر الشفاء عند الإصابة بنزلات البرد

الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎