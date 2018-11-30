مؤشر: نمو المصانع الصينية يتباطأ على غير المتوقع في نوفمبر

تباطأ نمو قطاع الصناعات التحويلية الصيني للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال نوفمبر، مخالفًا التوقعات، مما وضع المزيد من الضغوط على بكين لفرض المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي في ظل حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن مؤشر مديري المشتريات هبط في القراءة الرسمية إلى 50.0 في نوفمبر من 50.2 في أكتوبر.



كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بقاء القراءة عند 50.2، دون تغير عن أكتوبر.



من جهة أخرى، هبط مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير المرتبطة بالصناعات التحويلية في القراءة الرسمية إلى 53.4 مقارنة مع 53.9 في أكتوبر.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع، والذي يغطي أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 52.8 في نوفمبر من 53.1 في أكتوبر.