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تقارير ومتابعات
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:24 م

حكيم العرب.. كيف حوّل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإمارات لقطعة من الجنة؟

الشيخ زايد بن سلطان
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
سمر عبدالله
dostor.org/2416756

فى إطار بالإحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رصد فيلم "الشيخ زايد.. حكيم العرب" مسيرة مؤسس دولة الإمارات العربية، ومنهجه الذى خلد اسمه كواحد من أعظم الحكام العرب.
 
وتميز الشيخ زايد بحكمته وعدله وتفكيره الرشيد، واشتهر بالحنكة ومواقفه الإنسانية، مما منح اسمه الثناء من الجميع، متى ذُكر.

تسلم الشيخ زايد زمام القيادة للإمارات عام 1991، لتأخذ الدولة مكانتها بين الأمم، فأنشأ المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية والمطبوعات الدولية والنوادي التراثية والمطابع ودور النشر والإذاعة والتليفزيون، ليستطيع أن ينشر الثقافة في الإمارات وأن يحولها إلى جنة الله على أرضه.

آمن الشيخ زايد بالإنسان؛ كونه الركيزة الأساسية في التنمية بالإمارات، فنجح في إعداد قادة في كافة المجالات، فحملوا الراية من بعده، للرفعة من شأن الإمارات، فرغم رحيله عنّا بجسده، إلا أن روحه ما زالت تحكم الإمارات وترفع من شأنها.

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