سلوكيات تؤخر الشفاء عند الإصابة بنزلات البرد

تنتشر نزلات البرد فى فصل الشتاء، وتستمر أعراضها أحيانًا لأكثر من أسبوع، لذا نستعرض بعض الأمور التي يقوم بها المريض فتزيد مدة العلاج وتؤخّر الشفاء.



- قلة النوم، وعدم الحصول على ما يكفى من الراحة.

- التوتر والإجهاد.

- عدم شرب ما يكفى من الماء.

- التدخين يزيد من شدة الأعراض ويطيل فترة المرض.

- تناول المضاد الحيوى، لأنه لا يفيد فى علاج فيروس البرد.

- تمخيط الأنف بشدة، وكثرة التمخيط، الأفضل أن تستنشق الماء كل فترة لغسل الأنف جيدًا.

- أكل الحلويات يؤخّر الشفاء.

- عدم غسل اليدين.

- السفر بالطائرة.

- إهمال الإفطار وعدم تناول فيتامين "سى".

