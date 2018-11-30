اليوم.. أول ماراثون للسيدات والفتيات في مصر

ينظم المجلس القومي للمرأة اليوم، الجمعة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكايرورانرز، ووزارة الشباب والرياضة، أول ماراثون رسمي للفتيات والسيدات فى مصر، ضمن إطار حملة الـ ١٦ يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة، ويهدف إلى مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الماراثون يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع والى المجتمع المصرى بضرورة الاتحاد سويا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتأكيد على أن الدولة المصرية تدعم ذلك وفقا لما جاء في الدستور، الى جانب تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة سباقات المارثون للسيدات.



يتضمن الماراثون سباق لمسافة ٨ كم للفتيات والسيدات يتبعه سباق العائلات لمسافة ٢ كم بمشاركة أفراد العائلة وسيقام عقب السباق حفل موسيقي.





