قطاعا السيارات والتعدين يضغطان على أسهم أوروبا

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع تجدد القلق بشأن تباطؤ النمو بفعل بيانات ضعيفة من الصين، في الوقت الذى يترقب فيه المستثمرون مباحثات مهمة على هامش قمة مجموعة العشرين بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينغ بشأن التجارة.



وفتح المؤشر ستوكس 600 الأوروبى، مرتفعًا بهامش بسيط لكنه ما لبث أن هبط، وبلغت نسبة الانخفاض 0.5% بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، وانخفض المؤشر داكس الألمانى 0.6%.



ويتجه داكس إلى تسجيل خسائر للشهر الرابع على التوالى فى أطول موجة خسارة منذ عام 2008.



وسجلت الصين أضعف نمو للمصانع في أكثر من عامين اليوم الجمعة، مما أجج المخاوف بشأن النمو قبيل مباحثات تجارة مهمة.



وتصدرت أسهم قطاع السيارات قائمة القطاعات الأسوأ أداء بانخفاض بلغ 1.4%.



وهبط سهم دايملر 2.7%، بينما انخفض سهم بي.إم دبليو 0.8% وفولكس فاجن 0.9%.



وهبطت أسهم قطاع التعدين 1.1% متضررة من مخاوف النمو فى الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم.