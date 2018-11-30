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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:18 م

الشيخ زايد يعاتب شيخ الأزهر بسبب مبلغ مالي كبير

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
dostor.org/2416747

سرد شعيب عبد الفتاح، المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بأبوظبى سابقا، تفاصيل موقف كان شاهدًا عليه في عام 2004، جمع بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والشيخ زايد، رئيس دولة الإمارات آنذاك.

وقال شعيب، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، إنه في بداية 2004 حضر فضيلة الدكتور أحمد الطيب مؤتمرا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان وقتها رئيسا لجامعة الأزهر، بعد انتهاء المؤتمر قدموا مبلغا ماليا كبيرا لفضيلته نظير ورقة العمل التي قدمها في المؤتمر، رفض الشيخ الطيب قبول المبلغ وقال إن هذا دوره وواجبه فى الدعوة الإسلامية ولا يتقاضى على الواجب أجرا.. قالوا له إن هذا المبلغ من الشيخ زايد رئيس الدولة شخصيا، ولا يجوز رفض هديته، قال لهم إنه لا يرفضها مطلقا ولكن هذا مبدأ ثابت في حياته وعمره.

وأضاف شعيب أن القائمين على المؤتمر اضطروا لإبلاغ الشيخ زايد رحمه الله بالأمر، فقال لهم لا تدعوه يسافر مع وفد مصر إلى القاهرة حتى يقابله بنفسه بعد الانتهاء من زيارة أحد رؤساء الدول للإمارات، سافر الوفد وظل الشيخ الطيب مقيما في الفندق ليومين، ثم ذهب للقاء الشيخ زايد الذي عاتبه على عدم قبول مبلغ المال؛ فطلب منه الشيخ الطيب العذر والمسامحة لأن هذا مبدأ أصيل لديه.

وتابع: "ثم قال للشيخ زايد إن كان ولابد من قبول المبلغ فإنه يريد إقامة مركز لتعليم اللغة العربية للطلبة غير الناطقين بها ويدرسون في الأزهر، ويعانون معاناة شديدة في استيعاب المناهج الدراسية، فليكن هذا المبلغ بداية للتبرع لإقامة هذا المركز، فما كان من الشيخ زايد إلا أن شكر الشيخ الطيب وتكفل بإقامة هذا المركز على نفقته الكاملة، وبالفعل تأسس مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي يمارس دوره اليوم على أعلى مستوى من الكفاءة والفائدة للطلاب المسلمين الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف".

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