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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:17 م

التضامن: حصر الدعم على طفلين لا يطبق بأثر رجعي

نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
dostor.org/2416746

قالت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر التي لديها 3 أطفال وتحصل على الدعم يصل إلى 835 ألف أسرة، بما يساوى 45% من المستفيدين من الدعم، لن يطبق عليهم قرار حصر الدعم على طفلين بأثر رجعي.

وأضافت "القباج"- في تصريحات لـ"الدستور"، أن قرار الحكومة بحصر الدعم على طفلين سيطبق فقط على الأسر الجديدة التي ستدخل منظومة الدعم، بداية من يناير 2019، فالقرار يستهدف دخول أسر تحتاج إلى الدعم.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال من حديثى الولادة إلى ما قبل سن 6 سنوات يصل إلى 2 مليون و119 ألفا، بما يساوي 22.9% من إجمالي أفراد الأسر المقبولة، وعن المرحلة العمرية للأطفال المستفيدين من برنامج تكافل (حد أقصى 3 أطفال) فيصل عدد الأفراد من عمر يوم لـ24 شهرا إلى 491.698 ألف، من إجمالي الأفراد بنسبة 12%، وهم يتمتعون- أيضًا- ببرنامج الـ1000 يوم الأولى من الحياة.

وأكدت أن عدد الأفراد تحت مظلة تكافل من سنتين إلى ما قبل 6 سنوات يصل إلى 1 مليون و318 ألفا، بنسبة 31%، في حين يصل عدد الأفراد من 6 سنوات إلى ما قبل 18 سنة لأكثر من 2 مليون و435 ألفا بنسبة 57%.

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