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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:11 م

وائل عبد القادر: تدريس مخاطر الهجرة غير الشرعية هام للغاية

الدكتور وائل عبد
الدكتور وائل عبد القادر
وفاء علي
dostor.org/2416742

قال الدكتور وائل عبد القادر رئيس جمعية الثقافة المصرية الإيطالية وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن الهجرة غير الشرعية موضوع في غاية الخطورة، وأن المخاطر التي يواجهها الشباب في هذه الرحلة الصعبة تصل إلى حد وصفها بالمخاطر المميتة.

وأضاف "عبد القادر" للدستور أن إيطاليا التي أقيم فيها منذ عشرات السنوات تعد المقصد الأول لهؤلاء الشباب الراغبين في الهجرة، ولقد عشنا قصصا مؤلمة ونهايات حزينة للكثير من شباب مصر نتيجة لهذا القرار الخاطئ الذي يتخذونه بركوب عباب البحر ومصارعة الأمواج من أجل الوصول إلى الشاطئ الآخر من المتوسط.

وأوضح أنه لابد من العمل على علاج هذه الظاهرة الخطيرة، وهذا العمل لابد أن يشمل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وهذه التوعية لا سبيل لها إلا وسيلتين: الأولى الإعلام والثانية التعليم.

وطالب أن يتم تدريس مخاطر الهجرة غير الشرعية في المدارس المصرية مؤكدا أن هذا التدريس سيكون له أثر كبير في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وناشد شباب مصر بعدم خوض هذه المغامرة غير محسومة العواقب، متمنيا لهم السلامة، مؤكدا أن فرص العمل في أوروبا لم تعد.كما كانت في الماضي، بل أصبح هناك صعوبة في الحصول على فرصة عمل.

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