تايوان توقف استيراد النفط من إيران

أعلنت شركة تايموسا للبتروكيمياويات التايوانية عن توقفها عن استيراد النفط من إيران، على الرغم من الإعفاءات المؤقتة إثر العقوبات الأمريكية ضد إيران، بسبب عدم وجود آلية للدفع.



وقال المتحدث باسم الشركة "كيه لين" - في تصريح لرويترز- إن التنازل عن ذلك سيحل محل النفط الإيراني من الخام من العراق.



كانت تايوان واحدة من ثمانية مشترين للنفط الإيراني الذين استلموا الولايات المتحدة، وتستمر الإعفاءات في استيراد كميات من النفط من إيران على الأقل حتى مايو 2019.



وقال "لين" من شركة فورموسا لرويترز "لا توجد آلية للدفع لذا سنعلق تحميل النفط الإيراني في ذلك الوقت".



وقال المتحدث "لذلك فإن العقد العراقي سيحل محل بعض الحجم الإيراني" مضيفًا أن الشركة وقعت اتفاقًا مع شركة تسويق النفط العراقية الحكومية سومو لشراء البصرة الخفيفة العام المقبل.



