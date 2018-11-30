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عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:06 م

"ملفات ساخنة" بجدول أعمال الزعماء فى قمة العشرين

قمة العشرين
قمة العشرين
نورهان شوقي
dostor.org/2416737

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات قمة العشرين "G-20" فى العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، والتى شهدت حضور قادة العالم وسط ضبابية كثيفة هيمنت على العديد من القضايا التجارية والاقتصادية والسياسية العالمية، والتى جاء آخرها توتر العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا والخلاف التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

ويجتمع قادة العالم للبلدان الـ20 الأعلى، من حيث إجمالي الناتج المحلى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، سنويًا لمناقشة الأزمات الاقتصادية المطروحة على الساحة ومنع الأزمات المالية المحتملة فى المستقبل.

بناء عليه ومن أجل الحفاظ على الاستمرارية والاتساق، تم تصميم نظام يسمى "الترويكا"، حيث تعمل ثلاثة بلدان- حاصلة على الرئاسة السابقة والحالية والمستقبلية- في تعاون وثيق مع بعضهم البعض وقد شكلت ألمانيا والأرجنتين واليابان هذا العام الترويكا، وذلك بعد أن تولت ألمانيا رئاسة القمة الاقتصادية السنوية في العام الماضي بينما ستحتلها اليابان العام المقبل.

وتحظى قمة العشرين فى العاصمة الأرجنتينية هذا العام، باهتمام إعلامي عالمي غير مسبوق، وذلك فى ذلك اللقاءات المرتقبة جبهات شديدة التوتر، إذ تشهد صراعات تجارية عالمية، حيث تعد تلك القمة واحدة من أهم منصات التوفيق بين الأطراف المتنازعة، فإنه وقبل انطلاق القمة بساعات قليلة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء لقائة المزعم عقدة غدًا السبت، بالرئيس بوتين على هامش القمة زعمًا منه بضيق الوقت.

تأتي النزاعات التجارية، والتوترات الجيوسياسية والتاريخية، ومختلف الأوضاع الداخلية المتباينة والمشاريع المستقبلية أهم القضايا المطروحة للمناقشة من قبل قادة العالم على هامش قمة العشرين، حسب ما نقلته صحيفة "كلارين" الأرجنيتينة.

وتشهد القمة حضور كل من الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واستكمالًا بهذا الصدد، أزمة الحرب التجارية الراهنة بين واشنطن وبكين بعد فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على واحد من أهم الشركاء التجاريين تاريخيًا وعالميًا كالصين، العلاقات الأمريكية مع كوريا الجنوبية وتطورها من التهديدات بحرب نووية إلى المصافحة السلمية، التدخل الروسي فى الأراضي السورية، والوضع الجديد للمملكة المتحدة عقب استفتاء بريكسيت، والأزمة الأبدية في شبه جزيرة القرم ومتابعة لقضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى اتفاقية الميركوسور، ووضع ألمانيا الحالى مع أنجيلا ميركل، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة «إنفو باي» الأرجنتينية.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قوله: " إنه سيرفض التوقيع على اتفاق تجاري مع كتلة ميركوسور فى أمريكا الجنوبية، إذا انسحب الرئيس البرازيلي المنتخب بول بولسونارو، من اتفاق باريس بشأن المناخ".

وتعد القمة اختبارًا دبلوماسيًا لولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وسط تساؤلات مستمرة حول أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضى فى العاصمة التركية إسطنبول.

من جانبها، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أنها ستلتقى بالأمير محمد بن سلمان على هامش القمة، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كما أعلن رئيس وزراء الهند، نارندرا مودي، أنه عقد مع الأمير محمد بن سلمان إجتماعًا وصفه من جانبه بالـ"مثمر" فى العاصمة الأرجنتينية علي هامش قمة العشرين تناقشا خلاله بشأن تعزيز العلاقات الإقتصادية والثقافية وفى مجال الطاقة بين البلدين.

وحتي الآن، لم يتم تأكيد أو نفي الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقى ولي العهد السعودى فى لقاء سيتطرق خلاله إلى مناقشة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجى، كما أعلنت صحيفة "التايمز" البريطانية عن لقاء مرتقب يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمير محمد بن سلمان، ضمن أول اجتماعات قمة العشرين.

وعلى الصعيد الأمني، تشهد العاصمة بوينوس آيريس، تواجدًا أمنيًا مكثفًا، كما تم الإعلان عن عطلة رسمية يوم الجمعة، وتم إغلاق الحى التجارى الرئيسى في المدينة، فضلًا عن الاستعانة ببعض التبرعات الدولية من الصين فى المجال الأمنى، وشراء أنظمة أمنية حديثة قادمة من إسرائيل وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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