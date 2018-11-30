أكاديمية تدريب ولجنة للدعوة.. كيف يصنع الأزهر داعية مستنيرًا؟

بذلت مشيخة الأزهر الشريف جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية في تدريب وتأهيل الدعاة والوعاظ والأئمة الوافدين وخريجي الكليات الشرعية، للعمل في المجال الدعوي بوسائل وأساليب حديثة تناسب وتطورات العصر، وملمين أيضًا بالعلوم الشرعية والأحكام الفقهية.



يأتى ذلك في إطار الخطوات الملموسة والسباقة لتطوير وتجديد الخطاب الديني، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحدث عنها في أكثر من مناسبة، باعتبار الدعاة والوعاظ والأئمة ملقى على عاتقهم مسؤلية التجديد وحلقة الوصل للتعامل مع الجمهور في الداخل والخارج.



" الدستور" يرصد عبر السطور القادمة جهود الأزهر لصناعة داعية مستنير وموسوعي شامل..



أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة

في خطوة جادة من مؤسسة الأزهر لتجديد الخطاب الديني، قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ والدعاة، لتجديد الفكر الدينى والخطاب الدعوي وتزويد العاملين في المجال الدعوي والإفتائي بالمهارات والأدوات التي تساعدهم على مواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم التعايش والحوار وقبول الآخر، وفقًا لقواعد المنهج الأزهري القويم.



وتبدأ الأكاديمية عملها اعتبارا من يناير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز مقار الأكاديمية، وإعداد المناهج الخاصة بتأهيل وتدريب الأئمة، بحد أقصى منتصف ديسمبر المقبل، تمارس الأكاديمية عملها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والجهات المعنية بهذا الشأن، وسوف يعقد فضيلة الإمام الأكبر اجتماعا تنسيقيا بين هذه الجهات خلال الأيام القادمة للاتفاق علي نظام العمل بالأكاديمية ودور كل جهة منها.



وتهدف أكاديمية الأزهر إلى تأهيل وتدريب العاملين في مجالات الوعظ، والإمامة والخطابة، والدعوة، وأمانة الفتوى، من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر الشريف، فيما نص قرار فضيلة شيخ الأزهر على تشكيل لجنة متخصصة لوضع المناهج والبرامج التدريبية الخاصة بالأكاديمية، على أن تنتهي من عملها خلال شهرين على الأكثر.



وتشمل الأكاديمية قسمين: الأول تأهيلي، وهو مخصص لحديثي التخرج الراغبين في الالتحاق بالعمل الدعوى، وذلك بهدف تكوين عقول قادرة على مسايرة تطورات الأحداث والمجتمعات وإتقان التعامل معها بالوسائل والتقنيات الحديثة، وتزويدهم بما يحتاجه الداعية الأزهري صاحب المنهج الوسطى المعتدل.



أما القسم الثاني من الأكاديمية فهو يختص بتدريب العاملين في المجال الدعوى من الوعاظ والأئمة والدعاة وباحثي الفتوى وأمنائها، وذلك لتوعيتهم بالسياقات المختلفة المحيطة بالمهام الدعوية وفقه الواقع، وتنمية الجانب العلمي والخلقي لديهم، بما يمكنهم من أداء المهام الموكولة إليهم.



وتخضع الأكاديمية من الناحية العلمية والعملية والإدارية لإشراف مجمع البحوث الإسلامية مع الاستعانة بأساتذة جامعة الأزهر والمتميزين من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.



مجمع البحوث الإسلامية

وتولي مشيخة الأزهر عناية كبيرة واهتمامًا واسعًا بتدريب الوعاظ والأئمة في مصر، حيث نظم مجمع البحوث الإسلامية عام 2017، 39 دورة تدريبية لثقل الوعاظ وتدريبيهم على التقنيات الحديثة وفنون الاتصال والتعامل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب، لبيان صحيح الدين ووقاية المجتمع من كل فكر دخيل عليه في ضوء رسالة الأزهر، كما نظم المجمع 31 دورة استهدفت رفع كفاءة الوعاظ في الناحية العقلية والفكرية، إضافة إلى محاضرات في التنيمة البشرية لبيان كيفية التعامل مع سيكولوجيات الناس، حيث شملت تدريب نحو 2386 واعظًا.



كما تم تدريب 186 واعظة من خلال 4 دورات تدريبية خلال 2017 و3 دورات خلال 2018، حيث شملت تدريبهن علي القضايا المجتمعية والمشاكل الأسرية وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.



لجنة الدعوة بالأزهر

لا يقتصر دور الأزهر في تدريب الأئمة والوعاظ في مصر فقط بل في العالم الإسلامي أيضا، حيث تعتبر اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف من أهم اللجان داخل المؤسسة الدينية باعتبارها المنوطة بممارسة العمل الدعوي، خاصة بعدما شهدت الفترة الأخيرة نموًا لبعض الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة، وتُعد اللجنة حلقة وصل مهمة بين الأزهر والعالم الخارجي لنشر ثقافة التعايش وقبول الآخر.



وتختص اللجنة العليا للدعوة بالأزهر بعقد وتنظيم الدورات التدريبية للأئمة والدعاة والوعاظ الوافدين من مختلف الدول الأوروبية والإسلامية والعربية، مدة كل دورة ثلاثة أشهر يتم خلالها تدريب هؤلاء الدعاة على طرق الدعوة إلى سبيل الله، والتسلح بالفكر الوسطي المعتدل حتي يستطيع الداعية تأدية مهمامه الدعوية ويؤدي الأمانة الملقاة على عاتقه على أكمل وجه.



بدأت اللجنة في تدريب الأئمة الوافدين منذ عام 1983 بهدف نشر الدعوة والإسلام الوسطي الصحيح، حيث تعتبر اللجنة إحدى دعائم الأزهر الأسياسية لنشر وسطيته في الخارج ولمد جسور التعاون بين الدول.



وعقدت لجنة الدعوة بالأزهر الشريف 118 دورة تدريبية لتأهيل وتدريب الوعاظ والدعاة على الأساليب العصرية والحديثة للدعاة لمواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة.



وتعمل الدورات التدريبية للطلبة والأئمة الوافدين على صقل ورفع الكفاءة العلمية والفكرية للأئمة والمنهج للدعاة ليتمكنوا من مواجهة الأفكار المتطرفة لجماعات العنف والإرهاب في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نشر المنهج الأزهري الوسطي الذي يقوم على التسامح والعيش المشترك بين البشر جميعًا في ظل التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.



وفى نهاية كل دورة يقام حفل ختام لها يتسلم فيه كل عالم داعية شهادة من الازهر الشريف بتلقيه برنامجًا تدريبيًا فى مناهج الدعوة الإسلامية واللغة العربية، بالإضافة إلى مكتبة إسلامية هدية من مجمع البحوث الإسلامية لكل إمام من هؤلاء الدعاة.



وأكد الدكتور محيي عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الدورات التدريبية تبلور العلاقة القوية بين الأزهر الشريف والعلماء من مختلف دول العالم، وأهمية التأكيد على معالم الوسطية والسماحة والاعتدال انطلاقا من الرؤية الإسلامية المعتدلة التي يقوم عليها المنهج الوسطي للأزهر الشريف، والذي يؤكده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لترسيخ هذه المعالم في نفوس الأئمة والوعاظ ممن يتدربون في الأزهر الشريف.



وأضاف في تصريحات له: يعاني العالم من انتشار التطرف والإرهاب الذي كان له دور فى تشويه صورة الإسلام والمسلمين فى أذهان فئات من غير المسلمين، مما يتطلب تصحيح تلك الصور الخاطئة من خلال نشر المبادئ الحقيقية للإسلام.





الرابطة العالمية لخريجي الأزهر

تهدف المنظمة إلى الحفاظ على هوية المسلمين في الدول غير الإسلامية وترسيخ فكر الوسطية الأزهرية في العالم أجمع، من خلال تبادل الأفاكر والرؤى في النواحي الأكاديمية والفقهية والتعليمية والعمل على بلورة المواقف المشتركة، لذلك عقدت المنظمة المئات من الدورات التدريبية وورش العمل تميزت بالتنوع في موضوعاتها لتحقق أكبر فائدة ولترسيخ المنهج الوسطي.



واهتمت الدورات التدريبية بتدريب أئمة المساجد وأعضاء هيئة التدريس من دول إندونيسيا وماليزيا ونيجيريا والصين وغيرها من الدول الأوروبية والإسلامية لحماية أفكار هؤلاء من براثن الجماعات المتطرفة والمتشددة، وحتى يكونوا سفراء للأزهر في تبليغ رسالته.





الكليات الشرعية

لا يقف دور الأزهر فقط على تدريب الأئمة والوعاظ بل شمل تدريب الطلاب خلال المرحلة الجامعية، فقد نظمت الكليات الشرعية بالأزهر الشريف العديد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات في المواريث والعلوم الشرعية، وإجادة تلاوة القرآن الكريم وتجويده، والداعية الصغير، من أجل تخريج داعية مستنير مجرد من أي فكر متطرف أو منحرف ملمًا بأحكام الدين وثوابته.



خريجو الأزهر قلعة معرفة

من جهته، قال الدكتور محمد سالم، مدرس التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، للأزهر دور بارز في تخريج داعية يحمل الفكر الوسطي المستنير الذى تميز به الأزهر طوال تاريخه ولا يزال، والناظر إلى مناهج الأزهر وعقيدته ومواده الذي يدرسها يعرف بحق الفارق بين خريج الأزهر وخريج أي جامعة أخرى فى شتى بقاع الأرض، فالأزهر يحرص على حفظ القرآن الكريم وهو شرط أساسي في مراحل التعليم الأزهري المتنوعة ثم يدرس الطالب في المراحل الأولى علم التجويد لتلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة متواترة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون لحن أو تحريف أو لغو.



وتابع: كما يدرس بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة في العقيدة والشريعة والفقه والمعاملات والعبادات ويتعرف من خلال دراستها عن واجبات المسلم وحقوقه نحو مجتمعه وجيرانه واهله وبنى وطنه من اصحاب العقائد والملل الأخرى، وكيف يتعامل معهم وأن الناس كلهم لآدم وخلق الله آدم من تراب.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "يدرس خريجو الأزهر مواد متنوعة عن التفسير والعقيدة والتوحيد والمنطق والفلسفة وعلم الكلام وغيرها من العلوم التى تؤهله لأن يكون خطيبا وإماما ومتكلما ومحاورا".



وأشار سالم إلى أنه نأتى بعد ذلك لمراحل الإجازة أو الليسانس، فنجد أن الأزهر يشتمل على كل التخصصات تقريبا من طب وهندسة وعلوم، وكذلك علوم لسانية وعقلية وشرعية موزعة على العديد من الكليات والتخصصات مثل كلية اللغة العربية والأصول والشريعة والدراسات الإسلامية والعربية والدعوة بجانب الكليات العملية، ويدرس فيها الطالب علوم النحو والصرف والأدب بكل أنواعه والبلاغة بشتى ألوانها والتاريخ والحضارة من لدن آدم وحتى عصرنا المعاصر.



وأردف: كما يدرس تاريخ الفرق الدينية والعقائد المختلفة أكانت سنية أم غير سنية وإسلامية وغير إسلامية، كما أن بالأزهر مواد خاصة عن دراسات المستشرقين وتاريخ الفكر ونظم الحضارة ومراكزها، ومواد أخرى تتكلم عن العلاقة بين الشرق والغرب وغيرها من المواد التى تركز على الفكر الحر وحرية الاعتقاد ومخاطبة العقل والموازنة بين النص والعقل أو بين النقل والعقل، واحترام فكر المخالف.



ولفت مدرس التاريخ بأن دارس الأزهر إذا وعى وفهم ما يقدم له كان أشبه بالمنارة وبالسراج الذى لا ينطفئ، وحديث البعض عن أن بعض منتسبي الأزهر ينحرفون عن المسار فهذا من باب الشاذ الذى لا يقاس عليه، ويمكن القول إن الأزهر لا زال وسيظل كعبة العلم وقلعة المعارف إمام الوسطية وحامي التنوير رائد الحوار وقائد الفكر يبعث أولاده إلى كل انحاء العالم.



خطوات ملموسة

من جهته، قال حمادة إسماعيل، مدرس مساعد اللغة التركية بجامعة الأزهر، استطاع كثير من المشايخ غير المتخصصين أن ينالوا شهرة كبيرة من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح لهم متابعون كثر على هذه الصفحات، وأصبح الشباب يطلبون منهم الفتوى، مما أدى إلى فوضى في الفتوى، الأمر الذي جعل الأزهر يقوم بعدة خطوات لملء الفراغ الالكتروني والوصول للناس، منها: إنشاء مركز الفتوى الإلكترونية والذي تعمل به مجموعة من شباب الدعاة المزودين بأحدث وسائل التواصل الحديثة.



وتابع: وينشرون أعمالهم وفيديوهاتهم الدعوية على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الأخرى، وأيضا لهم مجلة إلكترونية يحاولون الوصول من خلالها إلى من يحبون القراءة الورقية ويفضلونها على الإلكتروني.



وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هؤلاء الدعاة لا يستطيعون القيام بهذا العمل إلا إذا كانوا دعاة متطورين وعصرين، ملمين بلغة العصر، وأساليب التواصل مع الشباب ومنهم من يجيد اللغات الأجنبية، ترجمة وحديثا، لأنهم تأتيهم اتصالات من الدول الغربية يطلبون الفتوى ثقة منهم في مؤسسة الأزهر الشريف ودعاته وشيوخه وعالميته وشهرته التي تغطي جميع أنحاء المعمورة.



وناشد إسماعيل وسائل الإعلام بزيارة مركز الفتوي وتسليط الضوء عليه، واستضافة مشايخه، وتعريف الجمهور بخدماته حتى يعرفه الناس وتعم فائدته عليهم، مضيفًا: كما نتمنى أن يكون لمؤسسة الأزهر قناة فضائية وإذاعة خاصة بها تروج من خلالهما الجهود العظيمة التي تقوم بها، والتي تنال الثناء من كل من عرفها أو سمع عن دورها.