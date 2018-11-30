صدور رواية "باب الفرج" للكاتب زهير الجزائري قريبًا

تصدر قريبًا عن "منشورات المتوسط" بميلانو، فى إيطاليا، رواية "باب الفرج" من تأليف زهير الجزائري.



ومنها نقرأ: "المطوية في بيتونة الفراش، ويتصنّع قراءة (بحار الأنوار) للمجلسي، في غفلة عن أهله، وفي الظهيرة الحارّة، يصعد درجات السطح، ليستمني، وفي غفلة عن الجميع، وعلى مَرأى من القطّ الأسود يمسك تفّاحة من الخلف، وهي منحنية لكنس زوايا البيت المهملة، ويدفع عجيزتها حتّى يقذف من دون أن ينزع عمامته في غرفة مهملة خلف الديوان، ويرقص كقرد، وفي غفلة عن الجميع، يتكوّر في مهد طفل، ويطلب من شقيقه عليّ أن يهزّه: هزّني بقوّة، أكثر أكثر.. أريد أن أستعيد الطفل!".