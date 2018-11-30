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الثقافة
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:06 م

صدور رواية "باب الفرج" للكاتب زهير الجزائري قريبًا

صدور رواية باب الفرج
نضال ممدوح
dostor.org/2416735

تصدر قريبًا عن "منشورات المتوسط" بميلانو، فى إيطاليا، رواية "باب الفرج" من تأليف زهير الجزائري.

ومنها نقرأ: "المطوية في بيتونة الفراش، ويتصنّع قراءة (بحار الأنوار) للمجلسي، في غفلة عن أهله، وفي الظهيرة الحارّة، يصعد درجات السطح، ليستمني، وفي غفلة عن الجميع، وعلى مَرأى من القطّ الأسود يمسك تفّاحة من الخلف، وهي منحنية لكنس زوايا البيت المهملة، ويدفع عجيزتها حتّى يقذف من دون أن ينزع عمامته في غرفة مهملة خلف الديوان، ويرقص كقرد، وفي غفلة عن الجميع، يتكوّر في مهد طفل، ويطلب من شقيقه عليّ أن يهزّه: هزّني بقوّة، أكثر أكثر.. أريد أن أستعيد الطفل!".

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